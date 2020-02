In Italia non ci saranno le code che negli Usa e in altri Paesi accompagnano l'uscita dei nuovi prodotti Apple ma per molti fan della mela morsicata l'uscita dei nuovi iPhone 6s e 6s plus è un evento atteso. Così, per questa notte, quando in Italia sarà possibile iniziare la vendita dei nuovi telefoni, diverse catene hanno organizzato eventi per il lancio. In occasione dell'uscita a livello mondiale "ci sono state lunghe code in Cina, Giappone, Australia - a Sydney un ragazzo era in fila dal 9 settembre, giorno del lancio, e nei giorni scorsi pure un robot è stato piazzato a tenere il posto - in Canada, Francia, Germania, Hong Kong, Nuova Zelanda, Puerto Rico, Regno Unito, Singapore", come ha raccontato il Messaggero.

Nel nostro Paese ci sarà una Notte Bianca promossa da Uniero, in 16 punti vendita su tutto il territorio nazionale, e nei negozi 3 Italia, a cui aderisce anche il punto vendita di Vasto, in corso Italia. Allo scoccare della mezzanotte verrà alzato il velo sui telefoni che saranno a disposizione sia di chi li ha già preordinati che di chi vuole scoprirne da vicino le nuove caratteristiche dei nuovi iPhone 6s e 6s plus, ultimi nati a Cupertino.