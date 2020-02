Sabato 10 ottobre (alle 18.30) nella parrocchia di San Nicola di San Salvo si terrà Gerico in festa, iniziativa in memoria della compianta Maria Giulia Moretta, fondatrice dell'associazione di volontariato.

Per l'occasione nell'auditorium Paolo VI si terrà la conferenza "In cristo tempo di fraternità e misericordia" che avrà come relatore mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano. Introdurranno mons. Michele Carlucci (parroco di San Nicola) e Antonio De Luca (presidente dell'associazione Gerico).

Domenica 11, invece, in piazza San Nicola dalle 10 alle 12.30 sarà presente uno stand di dolci caserecci: il ricavato delle vendite sarà devoluto all'associazione per opere di carità.