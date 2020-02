È la vastese Marika Tiberio la neo campionessa interregionale centro-sud di footgolf. La giocatrice del Vasto FootGolf, squadra nata lo scorso anno per iniziativa di Alessio De Felice, è stata premiata al termine della 9ª tappa del campionato nazionale che si è svolta sulle 18 buche del San Donato Golf Club, a L'Aquila. Tiberio (che milita anche della Pro Vasto femminile nel campionato di serie C) ha conquistato anche l'accesso agli Italian FootGolf Masters che si svolgeranno il 6 dicembre presso il Golf Club Terre dei Consoli di Viterbo, dove si sfideranno i migliori 90 giocatori di tutta Italia della disciplina che fonde il calcio con il golf. A questa competizione sarà presente anche l'altro footgolfista biancorosso, Alessio De Felice, nono nella classifica interregionale.

Quando mancano due tappe alla conclusione del torneo nazionale, Marika Tiberio è anche prima nella classifica generale, a quota 410, seguita da Lara Nasci, del FootGolf Ferrara (385), e Paola Candia, del Roma FootGolf (370). Nella tappa che si disputerà il prossimo 24 ottobre, a Feriole (Padova), la vastese cercherà di conquistare i punti necessari per restare con un buon margine davanti alle sue avversarie. "So già che non potrò partecipare all'ultima tappa di Genova - spiega Marika Tiberio - per questo cercherò di fare del mio meglio per conquistare il titolo nazionale".

Nel campionato in corso positiva anche la partecipazione di un'altra atleta vastese, Cristina Zaccardi, terza nella classifica interregionale centro-sud e quinta in quella nazionale. Il Vasto FootGolf quest'anno ha partecipato con diversi giocatori alle competizioni in giro per l'Italia. Quello del footgolf è un movimento che cresce e che conquista sempre maggiori attenzioni con un numero di appassionati in costante aumento. I giocatori biancorossi, in attesa di concludere questa stagione agonistica, lanciano l'invito ad avvicinarsi a questa nuova e affascinante disciplina.

Per contattare i responsabili del team vastese si può scrivere a vastofootgolf@gmail.com.

Il sito del FootGolf Italiano [clicca qui]