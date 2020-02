"Le puntuali pregiudiziali sollevate dall’intergruppo Vasto2016 hanno costretto la maggioranza a modificare l’originario testo di delibera sulle unioni civili portato durante la seduta dell’Assise civica di lunedì scorso, ed a rinviare di fatto la discussione in Commissione Affari Generali".

Intervento di Fratelli d'Italia-An contro l'istituzione del Registro delle unioni civili, arrivato in discussione durante l'ultimo Consiglio comunale (qui l'articolo), che con il consigliere comunale Etelwardo Sigismondi sottolinea: "Ho ribadito durante i lavori del Consiglio comunale la contrarietà di Fratelli d’Italia-An al registro, e continuerò la battaglia anche in Commissione, per evitarne l’istituzione. La questione delle unioni civili è estremamente delicata e potrà essere risolta solo con una legge dello Stato, non con inutili registri che hanno già dimostrato, dove istituiti, tutti i propri limiti. Rimane la nostra ferma convinzione che prima di occuparsi di questo, la maggioranza dovrebbe preoccuparsi di promuovere politiche a favore delle famiglie vastesi, di aiuto alle giovani coppie e di adottare misure a sostegno della natalità".

Sulla stessa linea Marco di Michele Marisi, che definisce una "buffonata" la bozza di delibera sulle unioni civili "giacché il registro non ha alcun valore giuridico e la sua proposta di istituzione risulta essere solo l’ennesima provocazione di un centrosinistra vastese alla eterna ricerca di una identità, intento a copiare le iniziative di sindaci italiani del Pd che, come Lapenna, non hanno la benché minima idea di quali siano non solo i problemi di una società alla quale si stanno togliendo dei punti di riferimento, ma anche le reali difficoltà dei cittadini ai quali interessa che vengano risolti ben altri disagi. Mi auguro che a Vasto – prosegue di Michele Marisi lanciando un appello – dalla parte della famiglia si costituisca e si schieri un fronte compatto di associazioni laiche ma anche religiose, partiti politici, organizzazioni, fondazioni che lavori per contrastare l’istituzione del registro delle unioni civili poiché sarebbe l’ennesimo schiaffo alla istituzione familiare e rappresenterebbe un colpo basso alla stabilità di una società che dovrebbe invece far tornare al centro proprio la famiglia, che è di fatto un istituto naturale".

Intanto, dopo l'intervento dell'avvocato Vincenzo Bassi (qui l'articolo), è Nicolangelo D'Adamo, ex consigliere comunale del Pd, a dare un punto di vista differente sulla questione: "Spiace, spiace assai che l’amico e stimato avvocato Vincenzo Bassi, giudichi in termini così negativi una riflessione pubblica del Consiglio Comunale sull’ eventuale istituzione del Registro delle unioni civili, riflessione posta alla stregua di una 'iniziativa propagandistica', per 'dare visibilità alla sinistra radical chic' (di Vasto?). In un momento in cui tanti comuni d’Italia, pur scontando un enorme ritardo rispetto ai comuni d’Europa, hanno istituito o stanno per istituire quei Registri , 'senza valore giuridico' come li etichetta Vincenzo Bassi. Non una parola sull’urgenza politica, e prima ancora civile, di affrontare il problema delle unioni civili, finalmente con una seria riflessione 'laica', ovvero senza condizionamenti ideologici e retoriche nostalgie passatiste. Addirittura la Chiesa cattolica ha impegnato un Sinodo per discutere delle famiglie (il plurale è necessario), della gestione delle loro crisi e del destino sociale e religioso di chi ne soffre, con amarezza e sofferenza, le conseguenze . Il Parlamento, speriamo presto, dovrà discutere l’assetto giuridico che vorrà dare a quelle unioni, che possiamo anche non chiamare 'matrimoni' ma ad essi somigliano moltissimo, atteso che un Parlamento non può più disattendere le legittime richieste di tanti cittadini che vivono una condizione di famiglia in modo non tradizionale".

Quindi la conclusione: "Il Consiglio comunale deve occuparsi di famiglie? Appunto: è quello che ha fatto! Con buona pace di chi volge lo sguardo altrove e non riconosce alcun diritto a chi anche in merito alla costituzione di una famiglia la pensa diversamente, senza commettere alcun reato. E se poi commette o meno 'peccato', non è compito del Consiglio Comunale occuparsene".