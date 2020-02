Un violento incendio questa notte ha distrutto gli spazi esterni del bar Alba, in corso Italia a Vasto. Le fiamme sono divampate nei pressi delle poltrocine disposte nell'alto porticato antistante le vetrine dell'attività, divenendo subito molto alte e raggiungendo anche le finestre al primo piano dello stabile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'episodio è avvenuto poco dopo la chiusura, alcuni minuti dopo l'1.30 di notte, con i residenti che hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto.

Il violento rogo ha distrutto le poltroncine e altri arredi disposti all'esterno e danneggiato la pavimentazione in legno e i motori dell'impianto di condizionamento. Ingenti danni sono stati riportati anche dalla vetrina di un locale adiacente, andata in frantumi. Dopo essere stati avvisato nella notte dai carabinieri di quanto accaduto, il titolare del bar stamattina era sul posto per fare la conta dei danni.

Restano molti dubbi sulla natura dell'incendio. Per il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della compagnia di Vasto, "é probabile che si tratti di un corto circuito partito dai motori dei condizionatori posti all'esterno". I militari, intervenuti già questa notte, stanno eseguendo le verifiche del caso.