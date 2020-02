È iniziato un nuovo anno scolastico alla Scuola cattolica paritaria Madonna dell’Asilo di Vasto. Sono già trascorsi quattro anni da quando la cooperativa costituita da genitori e docenti scelse di far ripartire le attività nello storico istituto Figlie della Croce, continuando a portare avanti il progetto educativo che ha formato centinaia di vastesi nel corso dei decenni. Un impegno costante che sta dando i suoi frutti: “Quest’anno abbiamo incrementato ulteriormente gli iscritti - spiega Massimiliano Melchiorre, presidente della cooperativa -. Per noi è il segno che stiamo lavorando bene e che cresce la fiducia nei nostri confronti”.

La Madonna dell’Asilo è “una scuola cattolica paritaria, l’unica primaria nella provincia di Chieti, che opera sul carisma delle Figlie della Croce. Ci teniamo a portare avanti quella che è stata la loro opera in 135 anni a Vasto. Per questo, anche se oggi le suore non sono coinvolte direttamente nella didattica, sono costantemente al nostro fianco per la formazione degli insegnanti e degli alunni. E, oltre al progetto educativo e al piano dell’offerta formativa, i progetti vengono elaborati con la loro presenza”.

La scuola. L’attività didattica si svolge con la formula del tempo pieno, con la possibilità di proseguire poi con altre attività, così che i genitori possono lasciare tranquillamente i figli dalla mattina al pomeriggio. L’organizzazione prevede degli insegnanti per le materie prevalenti e poi docenti specifici per religione, informatica, inglese ed educazione motoria. Confermata anche la collaborazione con lo psicologo Luigi Gileno, che svolge attività di supporto agli alunni e ai genitori. “Offriamo il servizio mensa e doposcuola anche agli esterni, avvalendoci della collaborazione con Vasto Scienza della professoressa Lo Sasso - spiega Melchiorre - . Il doposcuola è per i ragazzi delle elementari e medie e inoltre c’è la possibilità delle ripetizioni per i ragazzi delle scuole superiori”. La novità di quest’anno è che sono le maestre della scuola, nella parte pomeridiana a curare il potenziamento degli alunni. La tradizione della scuola Madonna dell’Asilo vede una particolare attenzione per gli spettacoli teatrali. “Quest’anno lo spettacolo di fine anno sarà speciale, con tutti gli alunni che saliranno insieme sul palco”.

I laboratori. Terminate le attività di studio la scuola Madonna dell’Asilo diventa lo spazio che ospita tante attività, aperte a tutti. Ci sono quelle in collaborazione con Legambiente, i laboratori scientifici proposti da Vasto Scienza, il laboratorio di danza con la scuola Rassjanka, quello del Teatro Studio Vasto. Tra le novità ci sono il laboratorio di karate, con il maestro Palmo Noviello, e la collaborazione con il progetto Volere Volare, dedicato a bambini con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) curato dalla dottoressa Leda Del Borrello.

Gli spazi. Una grande e confortevole struttura, circondata da un grande parco verde, nel cuore della città, sono da sempre le caratteristiche della scuola Madonna dell’Asilo. Ci sono la mensa, una palestra, un campo all’aperto, un laboratorio di informatica che si rinnova ogni anno. E poi il teatro, con 250 posti a sedere, dotato di service audio e luci, disponibile per manifestazioni, spettacoli ed eventi.

Perchè scegliere una scuola cattolica? “Qui a Vasto continua ad esserci una buona risposta da parte dell’utenza - spiega Massimiliano Melchiorre - che crede nella scuola cattolica e nel servizio che noi offriamo. Cerchiamo di portare avanti un’educazione basata su quei valori che, troppo spesso, nella modernità della nostra società, vengono non considerati o persi. Per noi è importante continuare a seguire il carisma che viene dalle Figlie della Croce, che per tanti anni sono state impegnate nella formazione degli alunni. Mettiamo al centro il rispetto: per i compagni, per la crescita o semplicemente il rispetto per il cibo che inizia a tavola e diventa poi un messaggio di rispetto per l’ambiente e per il mondo che ci circonda”.

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo, 13 - Vasto

0873.380141 - madonnadellasilo@libero.it

Informazione pubblicitaria