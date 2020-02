Dopo le dichiarazioni del consigliere comunale vastese di Forza Italia, Guido Giangiacomo, che aveva dato tutt'altro che scontata l'adesione del partito al progetto politico di Vasto2016 (qui l'intervista), è il consigliere provinciale dello stesso partito, Tonino Marcello, a dare chiare indicazioni completamente opposte: "Con l’approssimarsi delle elezioni comunali di Vasto, ritengo necessario che il partito di Forza Italia rompa gli indugi e concorra, al più presto, alla formazione di una coalizione elettorale di centrodestra aperta all’apporto delle liste civiche. Questo il motivo per il quale, quale consigliere della Provincia di Chieti, in rappresentanza del Vastese, nella prospettiva di un valido raccordo amministrativo per il territorio, invito gli organismi regionali e provinciali del partito ad aderire al cartello elettorale Vasto2016, del quale già fanno parte forze politiche alleate quali Fratelli d’Italia e Noi con Salvini, e ad indicare nel candidato a sindaco Massimo Desiati la valida alternativa alla disastrosa amministrazione uscente di centrosinistra".