È stata approvata all'unanimità nella seduta del consiglio comunale di San Salvo del 30 settembre scorso la realizzazione di una rotatoria tra via Garibaldi, via Circonvallazione, via Puccini e via di Palmoli; approvato il progetto definitivo in variante al PRG vigente.

L'intervento prevede anche l'esproprio della aree necessarie, alcune delle quali ora ricadenti nel territorio del Comune di Vasto. Quella di via Garibaldi sarà la terza rotatoria sulla circonvallazione e avrà un importo di 150mila euro.