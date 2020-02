Il lunedì pomeriggio targato Juniores d’Elite ha visto scendere in campo ieri le quattordici squadre abruzzesi per disputare la seconda giornata di questo campionato. Dopo la sconfitta della settimana scorsa, la Renato Curi Angolana è riuscita a rifarsi in casa contro il Miglianico (5-1), ottenendo così i primi tre punti della stagione. Vincono ancora l’Acqua e Sapone (1-0 sul campo del Delfino Flacco Porto), il Cupello (2-0 in trasferta contro la Spal Lanciano), il Vasto Marina (3-0 contro l’Atessa Mario Tano) ed il River Casale (di rimonta in casa del San Salvo per 5-4). L’unico pareggio della seconda giornata si è registrato sul campo del Vasto Calcio tra quest’ultimo ed il Francavilla (1-1). Per il momento le prime posizioni sono occupate dalle squadre a punteggio pieno, mentre rimangono ancora a bocca asciutta il San Salvo, la Spal Lanciano, Miglianico e Atessa Mario Tano.

Per quanto riguarda la vittoria netta del Vasto Marina, i ragazzi di mister Cesario hanno superato l’avversario Mario Tano senza troppi problemi riuscendo a portarsi in vantaggio di due reti nella prima ripresa con i gol di Pianese, entrambi arrivati grazie ad un colpo di testa vincente prima al venticinquesimo e poi al trentacinquesimo. Nel secondo tempo una punizione realizzata al cinquantacinquesimo da Marchesani ha permesso ai vastesi di chiudere definitivamente la pratica ed ottenere così altri tre punti in classifica. Il trainer Cesario ha scelto di far riposare i ragazzi che domenica sono stati impiegati in prima squadra, mentre ha ritrovato Donato Forte, quest’ultimo vicino al gol in un paio di occasioni.

Vince senza soffrire anche il Cupello di mister Panfilo Carlucci che, dopo aver rischiato di pareggiare in casa la scorsa settimana nei minuti finali contro il Vasto Calcio, stavolta ha potuto contare sulla concentrazione dei suoi da inizio sino a fine partita. Il primo gol della gara è arrivato al trentesimo grazie ad un cross di Berardi indirizzato verso Marzocchetti, bravo quest'ultimo a metterla dentro. Dieci minuti più tardi i due si scambiano il favore e stavolta è Marzocchetti a servire Berardi per il 2-0 firmato da quest’ultimo. Nella ripresa i rossoblù avrebbero ancora la possibilità di segnare, ma le tante occasioni create non sono state finalizzate. Il Cupello ottiene la seconda vittoria e parte con il piede giusto in questa stagione, consapevole di poter fare un campionato al vertice come è accaduto lo scorso anno.

Sul campo del Francavilla il Vasto Calcio di mister Mario Lemme conquista il primo punto della stagione, dopo la sconfitta del comunale di settima scorsa. I biancorossi nella prima frazione di gioco sono andati in svantaggio verso la fine del primo tempo, dopo che avevano sfiorato la rete del vantaggio in un paio di occasioni. La partenza dei vastesi, così come è accaduto lo scorso turno, è stata un po’ contratta, complice sicuramente l’utilizzo di molti ’98 non ancora abituati a giocare in questa competizione e sui quali il mister punta molto per una crescita in prospettiva. Nel secondo tempo la musica cambia ed il Vasto Calcio è più aggressivo. Una serie di cambi fatti dall’allenatore vastesi mischiano le carte in tavola e ametà della ripresa arriva il gol del pareggio, realizzato da Giannone, bravo a sfruttare una respinta della difesa avversaria e a metterla dentro dal limite dell’area. Nei minuti finali non è arrivato nessun gol ed entrambe le squadre si sono accontentate del pareggio.

Un’altra giornata storta per il San Salvo di mister Di Nardo. Seguendo l’esempio della prima squadra per alcuni aspetti, i biancazzurri nella prima in casa sono stati sconfitti in rimonta dal River Casale. Nel primo tempo la doppietta di D’Aulerio (in gol al decimo e al ventesimo) aveva permesso ai sansalvesi di acquisire un vantaggio importante, ma successivamente gli ospiti sono riusciti ad accorciare le distanze. Non un problema per Petrino che al trentacinquesimo riporta i suoi avanti di due reti (3-1) e la prima frazione si chiude. Nella ripresa i biancazzurri calano d’intensità ed il River Casale non rimane a guardare, trovando nel giro di cinque minuti prima la rete del 3-2 e poi quella del pareggio. Non contenti, gli ospiti si portano avanti sul 4-3. Negli ultimi cinque minuti della partita accade di tutto: Colitto al quarantesimo è bravissimo a scartarsi l’intera difesa avversaria e a calciare in rete (4-4) ristabilendo il pareggio. Nell’ultimo minuto, però, gli ospiti trovano il gol che vale la seconda vittoria in stagione dei chietini che festeggiano, mentre il San Salvo a testa bassa rimane a riflettere sui propri errori. Ancora a zero punti, i ragazzi di mister Di Nardo hanno adesso l’obbligo di vincere a Miglianico per evitare di rimanere nei bassifondi della classifica.

Tutti i risultati della seconda giornata

Atessa Mario Tano-Vasto Marina 0-3

RC Angolana-Miglianico 5-1

Torre Alex Cepagatti-Sambuceto 3-1

San Salvo-River Casale 4-5

Spal Lanciano-Cupello 0-2

Vasto Calcio-Francavilla 1-1

Il Delfino Flacco Porto-Acqua e Sapone 0-1

La classifica

River Casale 6

Acqua e Sapone 6

Vasto Marina 6

Cupello 6

Torre Alex Cepagatti 3

RC Angolana 3

Sambuceto 3

Il Delfino Flacco Porto 3

Francavilla 2

Vasto Calcio 1

San Salvo 0

Spal Lanciano 0

Miglianico 0

Atessa Mario Tano 0