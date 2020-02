Incidente al chilomentro 421 dell'A14, tra Vasto Nord e Val di Sangro, nel primo pomeriggio di oggi. Per cause al vaglio della polizia autostradale del distaccamento Vasto Sud un autocarro si è ribaltato perdendo il carico di uva, che si è sparso sulla carreggiata. Dalle prime indicazioni sembra che il mezzo abbia perso il controllo a seguito dello scontro con un'autovettura. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due conducenti.

Traffico rallentato, però, per il carico d'uva che ha invaso la carreggiata. A seguito dell'incidente si è creata una coda di un chilometro fino al completamento delle operazioni di pulizia del manto stradale da parte degli operatori di Autostrade.