Il 3 e il 4 ottobre 2015 i ragazzi del gruppo di Pet Therapy delle scuole di Vasto (Istituto Comprensivo n.1, Istituto Comprensivo G. Rossetti e Nuova Direzione Didattica) hanno partecipato con grande successo ed emozione all'Esposizione internazionale canina che si è svolta presso la Camera di Commercio di Chieti, preparandosi durante lo scorso anno scolastico e la stagione estiva, aderendo ai progetti "Quattro zampe per un sorriso" e "Pet Therapy in spiaggia" (stabilimento balneare "Il trabocco" di Ettore Primiceri).

Tutto ciò è stato possibile grazie ai due meravigliosi Shih tzu, Ryuu e Thuy coordinati dall'operatrice Lucy D'Ercole, ai genitori e all'insegnante Federica D'Adamo (referente Bes presso la scuola primaria Spataro) che hanno dimostrato grande entusiasmo durante lo svolgimento delle gare.