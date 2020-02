Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, per l’approvazione della mozione presentata insieme a Guido Giangiacomo, Mario della Porta, Francescopaolo D’Adamo e Massimiliano Montemurro, in merito alla vicenda del canile comunale. Con la sola astensione di due colleghi di opposizione, Del Prete e D'Alessandro, l’Aula ha votato il documento con il quale si impegna l’amministrazione comunale, sindaco in primis, a cercare al più presto un nuovo sito in cui allocare la struttura.

Nel documento sono state evidenziate le criticità del posto "che ospita circa 190 cani, ubicato a fianco alla vecchia discarica, con tutte le conseguenze che ne derivano, e presenta un mal funzionamento delle strutture fognanti con fuoriuscita di acqua dal pozzo nero. C’è un concreto rischio sanitario per i 16 volontari e i 3 dipendenti che vi operano".

"Dal dibattito in Aula - spiega Monteodorisio - sembra che l’amministrazione comunale sia orientata a dislocare la nuova sede del canile nella zona industriale, anche a causa di una legge che impedisce di posizionarla entro 300 metri dall’abitato. Sono pienamente soddisfatto che la maggioranza abbia condiviso il nostro documento assumendo l’impegno di dare una pronta soluzione alla questione, considerata l’importanza delle funzioni svolte dal canile, relative alla prevenzione del randagismo, al valore sociale del volontariato zoofilo svolto con impegno dall’Associazione Amici di Zampa e ai rischi cui sono esposti i volontari, i visitatori e gli stessi animali".