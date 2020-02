Avviato il percorso che dovrebbe portare in tempi ancora incerti all'istituzione del Registro delle unioni civili presso il Comune di Vasto.

Durante il Consiglio comunale di oggi, infatti, è stata infatti approvata la proposta di delibera presentata dai consiglieri comunali di Sel, Maurizio Vicoli e Mauro Del Piano, insieme alla consigliera Paola Cianci, dell'assemblea regionale dello stesso partito come indipendente di Sinistra Lavoro ed Elio Baccalà del gruppo misto.

"È importante - ha sottolineato la consigliera Paola Cianci, illustrando la proposta in Aula - che il Comune si adegui ad una battaglia sui diritti civili, anche in considerazione dell'evoluzione culturale che attraversa la società".

La proposta prevede che la bozza di regolamento per l'istituzione del Registro delle unioni civili, che verrà redatta dall'assessorato ai Servizi domografici, arrivi in commissione Affari generali per avviare l'iter istituzionale per definire ufficialmente il registro, dopo naturalmente un ulteriore passaggio in Consiglio comunale.

I tempi, quindi, non saranno certamente brevi, ma il percorso è stato avviato. Molto dipenderà dal grado di priorità che verrà assegnato al provvedimento.