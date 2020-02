Inutili i soccorsi per un 65enne che questa mattina ha avuto un malore all'interno di uno studio legale in via Giulio Cesare.

L'uomo, Paolo Francesco Auriemma si trovava all'interno degli uffici, quando ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Inutile quindi la corsa dell'ambulanza del 118, i cui operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.