L'ufficio postale di San Salvo è stato premiato a Roma con il titolo di "best performer" per i risultati raggiunti nella proposizione delle polizze ramo danni durante l’anno. Il riconoscimento è arrivato durante l’annuale meeting organizzato da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti.

Tra tutti gli uffici di Abruzzo, Lazio e Sardegna, la sede di via dello Sport ha fatto registrare un incremento delle sottoscrizioni di polizze del 64% rispetto allo scorso anno in particolare per quanto riguarda i prodotti del ramo infortuni e in quello previdenziale.

A ritirare il premio sul palco dell’Auditorium del Massimo è stata la direttrice Lucia Ciarallo, che ha espresso la propria soddisfazione complimentandosi con tutti i colleghi per il risultato raggiunto e più in generale per il lavoro svolto quotidianamente.

Una buona notizia, quindi, per l'ufficio postale sansalvese nel campo della sottoscrizione delle polizze. Qualcosa di più andrebbe fatto per ciò che riguarda tempi di attesa agli sportelli e consegna della corrispondenza (che spesso viene recapitata in ritardo): argomenti, questi, sempre attuali. Da tempo il sindaco chiede l'apertura di un secondo ufficio nel centro abitato (oltre a quello alla marina), ma Poste Italiane ha replicato giudicando già sufficiente la gestione del flusso dei clienti.