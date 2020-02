È stata eletta all'unanimità Anna Suriani, "reggente" locale di Sel, a cui è stata confermata la guida del partito durante il congresso del circolo di Sinistra Ecologia e Libertà di Vasto, che si è svolto ieri presso la Sala Vittoria Colonna di Palazzo d’Avalos.

Il congresso, che ha anche designato i delegati al prossimo congresso straordinario della Federazione di Chieti, ha visto la partecipazione del coordinatore Regionale di Sel Tommaso Di Febo.

Come spiegato dal coordinatore di Sel e assessore comunale, Anna Suriani, "il dibattito si è soffermato in particolare sulle questioni locali, sul ruolo attivo di Sel all’interno dell’amministrazione comunale attuale e sui futuri scenari in vista delle prossime elezioni amministrative, ma anche sulle prospettive nazionali che vedono Sel al centro di un progetto di superamento degli attuali scenari, per la costruzione di un nuovo soggetto politico unitario".

Anna Suriani, nel ringraziare i presenti, ha ricordato il valore dell’attività politica svolta finora che "ha portato ad importanti risultati in tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle recenti elezioni regionali, connotando il circolo di Vasto come uno dei più dinamici ed attivi della regione. Con l’ingresso in Sel dell’assessore Marco Marra, della consigliera Paola Cianci e di altri nuovi iscritti, appartenenti all’associazione Sinistra Lavoro, il circolo di Vasto riesce rafforzato e pronto ad affrontare nuove sfide, consolidando un’esperienza in seno all’amministrazione che ci ha visto animare importanti iniziative, insieme alle altre forze politiche, in particolare sui temi ambientali e sociali".

Ancora da definire, infine, l'eventuale partecipazione e la strategia per le primarie del centrosinistra, per le quali evidentemente Sel attende di conoscere gli esiti dell'assemblea del Pd dalla quale emergeranno le linee guida della competizione.