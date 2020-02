Papa Francesco ha aperto ieri il Sinodo sulla famiglia. L'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, è stato chiamato da Bergoglio come segretario speciale del Sinodo che avrà lo scopo di "trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare", come ha ricordato lo stesso pontefice. Alla vigilia della partenza per Roma abbiamo intervistato monsignor Forte.