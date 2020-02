Sono trascorsi ormai 20 anni da quando a Perth (Australia), Ettore Raspa e un gruppo di emigranti vastesi istituirono la processione di San Michele arcangelo, patrono della città di Vasto. Da allora, ogni anno, nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Perth si svolge la messa in onore dell'arcangelo Michele, seguita da una solenne processione. "Il comitato presieduto oggi da Michele Canci - ci racconta Fernando Desiati - si è molto impegnato per la realizzazione dell'evento: la messa animata da un coro, la banda che ha accompagnato la cerimonia e i contatti con il Comune per la processione, cosa insolita da queste parti". Erano presenti le rappresentanze di altre 15 associazioni italiane, devote di altrettanti Santi o Sante e la giornata è proseguita con una festaaccompagnata da dolci e pizze, lotteria e animazione musicale.

"Il comitato - racconta Fernando Desiati - durante l'anno, oltre alla Festa di San Michele, si riunisce per organizzare gite, presenziare le feste di altre associazioni e vivere momenti di preghiera. Il loro impegno nel voler tener vive queste tradizioni e il legame con la terra natale è meritorio, anche se diviene più complicato per l'avanzare dell'età senza che ci sia un adeguato ricambio generazionale".

Con il presidente Michele Canci (nella foto insieme a Fernando Desiati), sono nel comitato il vice presidente Santo Galari, la segretaria Rosa Pasquale, il tesoriere Silvio Benacquista e i membri Marisa Galati, Dante e Carmel Mannucci, Tina Canci, Maria Benaquista, Tony Pasquale, Tony e Maria De Felice, Pasquale e Rosa Martella, Elena Vinciguerra, Frank e Anna Neri.