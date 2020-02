Colpisce la convivente con un coltello a serramanico: è accaduto alle 14.30 circa di sabato scorso, presso un’abitazione del centro storico di Vasto tra una coppia convivente.

Quando la Squadra Volante del Commissariato è intervenuta sul posto, ha trovato la donna con una profonda ferita alla gamba.

La donna ha riferito agli operatori di essere stata accoltellata dal convivente che, dopo un violento litigio scaturito per futili motivi, ha estratto un coltello a serramanico dalla tasca e l'ha colpita. Secondo il racconto della donna, il convivente inizialmente l’aveva insultata, minacciata e colpita con pugni e schiaffi dai quali si era difesa colpendolo a sua volta e graffiandolo sul volto e sul collo.

L’uomo, presente sul posto all’arrivo della Polizia, ha dato una versione contrastante, riferendo agli operatori di aver agito istintivamente perché, nel corso del diverbio, era stato violentemente aggredito dalla compagna e di aver impugnato il coltello per difendersi; l'uomo ha consegnato spontaneamente consegnava il coltello, di circa 8 centimetri di lama, che è stato opportunamente sequestrato.

La donna è stata accompagnata per le cure del caso presso l'ospedale di Vasto, da cui è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. La donna si è quindi recata presso gli uffici del Commissariato per sporgere denuncia nei confronti del convivente, riferendo di aver vissuto episodi analoghi in passato, ma di essere sempre riuscita ad evitare il peggio. L’uomo, identificato per A. C. , di anni 46, con svariati pregiudizi di polizia, tra cui il divieto di conseguire il porto d’armi, è stato denunciato a piede libero per ingiurie, minaccia e lesioni personale aggravate.