Esordio in casa con vittoria per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. Dopo la sconfitta rimediata nell’esordio a Monteroni, la squadra di Sergio Luise ha giocato una gara di grinta e cuore, riuscendo a battere il Senigallia 78-75. Prima della partita spazio anche all’omaggio a Matteo Marinelli, cui è stata ri-consegnata la sua canotta numero 15 con cui è stato protagonista di tante battaglie. La squadra del presidente Spadaccini, ancora priva di Vincenzo Dipierro (per lui il rientro la prossima settimana), conquista così i primi due punti in classifica della stagione.

La partita. E’ Senigallia ad infilare i primi due punti del match dopo aver conquistato la palla a due. Poi colpisce Brighi dalla lunga distanza per il primo vantaggio biancorosso (3-2). I biancorossi riescono a condurre il gioco, arrivando ad un massimo vantaggio di +4 (8-4 con la tripla di Di Tizio, poi 12-8 con Casettari) fino al sorpasso degli ospiti in chiusura di primo quarto che si chiude 18-19 grazie ai due punti di Cordici che riducono il distacco. Si riparte con il canestro di capitan Ierbs (20-19) prima che gli ospiti riescano a portarsi nuovamente avanti (25-29). Sul 28-29, dopo la tripla di Grassi, l’arbitro fischia un doppio fallo su cui ci sono le proteste dei biancorossi che portano ad un tecnico che permette ai marchigiani di riallungare nuovamente (28-30). Casettari riporta nuovamente avanti i vastesi (31-30) che riescono ad allungare ancora ma vengono superati, a fil di sirena, da una tripla del Senigallia. Si torna negli spogliatoi con gli ospiti avanti 40-39.

Al rientro in campo Casettari porta nuovamente in vantaggio la Vasto Basket (41-40) che allunga con Di Tizio (45-42) prima del pareggio marchigiano (45-45). Sale in cattedra Jovancic, che con caparbietà strappa l’allungo sul 53-48 e trascina i suoi compagni, molto concentrati anche in difesa e a rimbalzo, cosa che non era accaduta nella prima parte di gara. Il 54-48 di Brighi (1 su 2 ai liberi), viene accorciato dal Senigallia con un altro canestro da 3 (54-51). Gli ultimi 10 minuti si aprono con il bel canestro di Brighi, che alla fine sarà top scorer del match (56-51) e la tripla di Jovancic (59-51). Gli uomini di coach Luise colpiscono ancora dalla lunga distanza, prima con capitan Ierbs (62-51) e poi ancora con Jovancic (65-54). La pressione dei vastesi porta i suoi frutti, con gli ospiti costretti a spendere ancora un fallo su Pace che ruba palla e si lancia in cotropiede. Il Senigallia prova il rientro in partita ma la Vasto Basket riesce a mantenere la calma, nonostante qualche errore di troppo in lunetta, e alla sirena finale il tabellone segna un 78-74 che fa gridare di gioia i giocatori in campo e il pubblico del PalaBCC. Tra i più contenti di tutti c'è senz'altro capitan Ierbs che corre fino in cima alla tribuna per abbracciare i suoi genitori in questa giornata da ricordare.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Goldengas Senigallia 78-74

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 12, Dipierro ne, Di Tizio 10, Ierbs 14, Jovancic 12, Casettari 10, Di Rosso ne, Pace 2, Brighi 16, Cordici 2. Coach: Luise

Goldengas Senigallia: Pierantoni 8, Marinelli 5, Gnaccarini ne, Catalani 5, Barsanti 16, Bertoni 2, Maddaloni 15, Caverni 11, Diotallevi 0, Pasquinelli 12. Coach: Valli