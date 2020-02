Poteva andare meglio per l'U.s. San Salvo ed invece, al termine dei novanta minuti, i ragazzi di mister Rufini si sono dovuti accontentare di un pareggio. Nonostante il vantaggio di due reti acquisito nella prima frazione di gioco, nella ripresa i casalinghi sono calati d'intensità ed il Pineto è cresciuto, sfiorando anche la rete del vantaggio. Un pareggio che lascia un pò di amaro in bocca perchè il vantaggio iniziale aveva fatto pensare a tutt'altro esito. Questa squadra deve trovare maggiore tranquillità se vuole lottare per la vittoria del campionato.

La partita- Prima del fischio d’inizio le due squadre si uniscono nel momento dedicato al ricordo del piccolo Marco, scomparso maledettamente la settimana scorsa per un malore accusato in campo. Uno striscione con una dedica per il giovane di Pineto, palloncini bianchi con il suo nome lasciati volare in cielo con la speranza che il piccolo Marco si stia divertendo tra gli angeli. Un minuto di raccoglimento seguito da un lunghissimo applaudo e poi la gara ha inizio.

Partenza subito forte dei padroni di casa che in pressing cercano di tagliare subito le ali agli avversari. Al settimo prima occasione per i biancazzurri ed è subito gol: dalla sinistra Di Ruocco si fuma tutti e poi crossa al centro dove trova l’aggancio vincente di Antenucci (1-0). Il San Salvo oltre a giocare bene in attacco, si muove benissimo in difesa con la retrovia attenta a muoversi per far finire in offside gli avversari. Al venticinquesimo l’uno-due Marinelli-Antenucci favorisce quest’ultimo che ci prova in area, ma stavolta Mazzocchetti gli dice di no. Due minuti più tardi ci riprova Antenucci, stavolta in rovesciata, ma la sfera sfiora la traversa ed esce. Successivamente gli ospiti danno un cenno di vita e ci provano in contropiede sfiorando il gol; l’U.s. si salva come può rinviando lontanissimo. Al ventinovesimo ci riprova il Pineto con un colpo di testa insidiosissimo di Francia. Bravo Colanero a rispondere e a salvare i suoi. Dopo aver rischiato di subire la rete del pareggio avversario, i sansalvesi trovano il raddoppio grazie a Ianniciello che sfrutta una disattenzione difensiva degli avversari e la butta dentro (2-0). L’ultima azione della prima frazione di gioco è firmata da Pigliacelli che si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco.

Secondo tempo che si apre con il gol di Ianniciello, ma la sua posizione viene ritenuta irregolare. Poi, dai trenta metri Pigliacelli batte Colanero e accorcia le distanze al cinquantaquattresimo. Passa meno di un minuto e arriva il secondo gol degli ospiti: Rachini, sfruttando una punizione dei suoi, trova il gol e porta i conti alla pari. Secondo tempo, sino a quel momento, dominato dal Pineto con i sansalvesi che danno la sensazione di essere rimasti negli spogliatoi. Per fortuna una buona notizia per i casalinghi: viene espulso Scartozzi al dodicesimo ed il Pineto è costretto a giocare con l’uomo in meno. Al diciannovesimo Pigliacelli in volata ci prova dalla destra, prontissima la risposta di Colanero. Il trainer Rufini decide di cambiare qualcosa e mette in campo Torres al posto di Antenucci. Il Pineto prende ancora più fiducia e prova l’assalto finale. Il San Salvo va in difficoltà e non riesce a trovare la lucidità espressa nella prima frazione di gioco. I minuti passano e la situazione non cambia. Finisce 2-2 al Bucci e bicchiere mezzo pieno per i padroni di casa.

U.s. San Salvo-Pineto 2-2

ammoniti: Cordisco, Marinelli (U.s.)

espulso: Scartozzi (P)

reti: Antenucci 7’, Ianniciello 37’, 54' Pigliacelli, 55' Rachini

U.s. San Salvo: Colanero, Vicoli (76’ entra Colitto), Ramundo, Cordisco, Ianniciello, Triglione, Ferrante, Di Pietro, Marinelli, Di Ruocco (82’ entra Consolazio), Antenucci (65’ entra Torres); a disposizione: Cialdini, Felice, Colitto, D’Aulerio, Izzi, Torres. Allenatore: Rufini.

Pineto: Mazzocchetti, Assogna (17’ al suo posto entra Cacciatore), Maloku, Scartozzi , Stacchiotti (al 15’ entra Rachini) Fruci, Colleluori, Francia, Pigliacelli, Vespa (75’ al suo posto entra D’Alonzo); a dispozione: Radunanza, Camporese, Di Donato, Ferretti. Allenatore: Donatelli

Tutti risultati della sesta giornata

Alba Adriatica-Martinsicuro 0-1

Francavilla-Torrese 0-0

Miglianico-Montorio 1-0

Morro d’Oro-Cupello 3-1

Paterno-Acqua e Sapone 3-0

RC Angolana-Val di Sangro 2-0

San Salvo-Pineto 2-2

Sambuceto-Celano 1-1

Vastese-Capistrello 6-1

La classifica

Paterno 14

Vastese 13

Miglianico 12

San Salvo 11

Morro d'Oro 11

Capistrello 10

Martinsicuro 10

Alba Adriatica 9

Pineto 8

Sambuceto 8

RC Angolana 7*

Torrese 6

Celano 6

Cupello 5

Montorio 5

Francavilla 4*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno