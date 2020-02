Un’altra sconfitta per il Cupello Calcio che in trasferta contro il Morro d’Oro perde 3-1. I ragazzi di mister Di Francesco hanno subito la prima rete intorno al trentesimo quando Ciannelli è riuscito a realizzare l’1-0. Otto minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato dai casalinghi e da Recchiuti. Nella ripresa il gol di Maio al settantesimo aveva riaperto le speranze rossoblù, ma tre minuti più tardi a chiudere la pratica ci ha pensato Potacqui dal dischetto per il definitivo 3-1.

Terza sconfitta consecutiva per i cupellesi che la prossima settimana avranno la possibilità di rifarsi in cas acontro il Francavilla. Tornare a conquistare punti in classifica ed evitare di rimanere nei bassifondi per avere maggiore tranquillità in campo e fuori. Questo il da farsi in casa Cupello, in un periodo 'no' come quello che stanno vivendo Avantaggiato e compagni.

Tutti risultati della sesta giornata

Alba Adriatica-Martinsicuro 0-1

Francavilla-Torrese 0-0

Miglianico-Montorio 1-0

Morro d’Oro-Cupello 3-1

Paterno-Acqua e Sapone 3-0

RC Angolana-Val di Sangro 2-0

San Salvo-Pineto 2-2

Sambuceto-Celano 1-1

Vastese-Capistrello 6-1

La classifica

Paterno 14

Vastese 13

Miglianico 12

San Salvo 11

Morro d'Oro 11

Capistrello 10

Martinsicuro 10

Alba Adriatica 9

Pineto 8

Sambuceto 8

RC Angolana 7*

Torrese 6

Celano 6

Cupello 5

Montorio 5

Francavilla 4*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno