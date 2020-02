Con uno sprint sul traguardo è il vastese Douglas Scarlato, della società Aterno Pescara, a vincere la 12ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto. Il giovane e talentuoso podista ha battuto il veterano Alberico Di Cecco (Vini Fantini), terzo Alessio Bisogno della Passologico. Nella gara femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Marialuisa Rulli, dei Runners Chieti, seguita dalla compagna di squadra Marilena Aceto e dalla sansalvese Julia Mariani.

Quasi 500 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Podistica Vasto, e guidata dalla voce dello speaker Andrea Gileno, inserita nel circuito regionale Corrilabruzzo. Particolarmente felice la scelta del presidente Altieri e del suo staff di far disputare le gare dei ragazzi nelle ore centrali nella mattinata (e non al mattino presto come nelle passate edizioni), così da regalare ai giovani e giovanissimi podisti, una bella cornice di pubblico. Oltre ai primi di ogni categoria premiate anche le società che hanno iscritto il maggior numero di atleti. Primo posto per lo “squadrone” della Podistica San Salvo, arrivato a Vasto con 71 corridori. Poi i Runners Chieti (48), la Tribù Frentana (30), la Tocco Runners (24) e la Podistica Cupello (23).

Nutrita la presenza di podisti della zona che hanno partecipato alla gare competitiva e non competitiva. Positiva la prestazione degli atleti della Podistica Vasto non coinvolti nell'organizzazione (da segnalare con piacere il rientro in gara di Roberto Ialacci dopo il grave infortunio patito in occasione del campionato italiano master e Tonino Bevilacqua che ha corso come suo solito a piedi scalzi), l'Atletica Vasto (con il dottor Del Forno a guidare la truppa della presidente Silvana Critelli), la Podistica San Salvo e la Podistica Cupello e l'Atletica Solidale di San Salvo. In gara (con il soito buon risultato) anche il veterano vastese Giulio Passot, tesserato per i Runners Chieti.

Classifica generale - uomini

1° Douglas Scarlato (Aterno Pescara) 31'39''

2° Alberico Di Cecco (Vini Fantini) 31'42''

3° Alessio Bisogno (Passologico) 32'0''

Classifica generale - donne

1ª Marialuisa Rulli (Runners Chieti) 40'05''

2ª Marilena Aceto (Runners Chieti) 40'56''

3ª Julia Mariani (Podistica San Salvo) 41'04''

Scarica la classifica completa [clicca qui]

Segue servizio con le immagini della manifestazione.