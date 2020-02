PRIMA CATEGORIA

In campo oggi anche le formazioni di Prima del Vastese per disputare il terzo turno del girone B. Tra le più in forma della zona c'è lo Sporting San Salvo che oggi ha debuttato sul nuovo campo in erba sintetica [l'articolo]; la squadra di mister Marcello si è imposta 4 a 2 su un Trigno Celenza in crisi di risultati. Reti sansalvesi firmate da D'Aulerio (tripletta per lui) e Di Labio.

Ottimo avvio di campionato anche per il Real Montazzoli che in casa si sbarazza della Marcianese con i gol di Suriano e Di Marco (rete ospite di Di Matteo); risultato finale 2 a 1.

Pareggio a reti bianche tra il Montalfano di mister Liberatore e lo Scerni. Battuta d'arresto per il Fresa in casa contro lo Sporting Casolana; gli ospiti si impongono 1 a 0 e ora comandano la classifica in solitaria a punteggio pieno.

Sconfitta casalinga anche per il Roccaspinalveti: 2 a 0 contro il Tre Ville. Infine, il Gissi pareggia a Lanciano contro la Spal 1 a 1.

Nel prossimo turno spicca Real Montazzoli - Montalfano.

I risultati

Fresa - Sporting Casolana 1-0

Montalfano - Scerni 0-0

Piazzano - Guastameroli 0-1

Real Montazzoli - Marcianese 2-1

Roccaspinalveti - Tre Ville 0-2

S. Vito 83 - Mario Tano 5-0

Spal Lanciano - Gissi 1-1

Sporting San Salvo - Trigno Celenza 4-2

La classifica

Sporting Casolana 9

Sporting San Salvo 7

Tre Ville 7

Real Montazzoli 7

Montalfano 5

Guastameroli 5

Fresa 4

Piazzano 4

Marcianese 4

San Vito 83 3

Scerni 3

Roccaspinalveti 3

Gissi 2

Spal Lanciano 1

Trigno Celenza 0

Mario Tano 0

Il prossimo turno

Mario Tano - Fresa Calcio

Guastameroli - Roccaspinalveti

Marcianese - Sporting San Salvo

Real Montazzoli - Montalfano

Scerni - Piazzano

Sporting Casolana - Spal Lanciano

Tre Ville - Gissi

Trigno Celenza - S. Vito 83

SECONDA CATEGORIA

Seconda giornata di campionato per il girone G che vede già due squadre andare a braccetto al comando della classifica. La prima è l'Odorisiana che oggi coglie un'altra larga vittoria. In casa contro il Mario Turdò si impone per 3 a 0: gol di Nicola Gentile (doppietta) ed Eugenio Vitelli.

Risponde il Real Carpineto Sinello con l'1 a 0 ai danni dello Sporting Vasto. I viola allungano la serie positiva di risultati iniziata l'anno scorso in Terza e culminata con la vittoria dei play off.

Va meglio all'altra vastese, l'Incoronata che s'impone 1 a 0 sul Paglieta con rete di Lammanda. Vince anche il Real San Giacomo: 2 a 1 in trasferta contro la neopromossa Virtus Rocca San Giovanni.

Il Real Porta Palazzo impatta 1 a 1 sull'ostico campo dello Sporting Altino. Enea Menna ha portato in vantaggio i vastesi poi raggiunti sugli sviluppi di un calcio d'angolo; per i gialloneri diverse le occasioni da rete non sfruttate.

Infine, perde malamente il San Buono in trasferta a Tornareccio: 4 a 0 e ultimo posto in classifica a 0 punti.

I risultati

Incoronata Calcio Vasto - Paglieta 1-0

Odorisiana - Mario Turdo 3-0

Real Carpineto Sinello - Sporting Vasto 1-0

Sporting Altino - Real Porta Palazzo 1-1

Tornareccio - San Buono 4-0

Virtus Rocca San Giovanni - Real San Giacomo 2006 1-2

riposa New Archi Perano

La classifica

Odorisiana 6

Real Carpineto 6

Sporting Altino 4

Incoronata Calcio Vasto 4

Tornareccio 3

Virtus Rocca San Giovanni 3

Paglieta 3

Real San Giacomo 3

Real Porta Palazzo 1

Mario Turdò 1

New Archi Perano 0

Sporting Vasto 0

San Buono 0

Il prossimo turno

Mario Turdò - Real Carpineto Sinello

Paglieta - Odorisiana

Real Porta Palazzo - Tornareccio

Real San Giacomo 2006 - New Archi Perano

San Buono - Incoronata Calcio Vasto

Sporting Vasto - Virtus Rocca San Giovanni