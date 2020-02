Il massimo risultato con il minimo sforzo. Inizia così la stagione 2015/2016 delle ragazze dell'Audax Palmoli. Si è disputata questo pomeriggio, in casa, l'andata di Coppa Abruzzo contro il Lanciano con in panchina Franco Felice al posto di mister Di Santo.

Le palmolesi si sono imposte per 1 a 0 con la rete nel primo tempo di Aurora Savelli. Nella prima parte di gara le padrone di casa hanno tenuto in mano le redini del gioco constringendo le ospiti nella propria metà campo.

Altra musica nel secondo tempo, quando il ritmo dell'Audax è sceso e le rossoneri hanno preso coraggio collezionando diverse chiare occasioni per pareggiare i conti.

Alla fine, il risultato ha sorriso alle ragazze di Palmoli: una buona occasione per testare i nuovi innesti e riprendere la forma in vista del campionato. Sugli scudi Angelica Di Ninni, protagonista di un'ottima prova.

Questo inizierà il 18 ottobre: dopo l'importante esperienza sui campi nazionali in serie B, l'Audax ha deciso di ripartire dalla C.