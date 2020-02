È il vastese Marco Del Casale, titolare dello stabilimento “La Sirenella” di Vasto, il nuovo presidente del Sib (sindacato italiano balneatori) Confcommercio Chieti. Del Casale è stato eletto nell'assemblea che ha visto la partecipazione di Marisa Tiberio, presidente provinciale Confcommercio Chieti,e Riccardo Padovano, presidente regionale Sib. Insieme al nuovo presidente sono stati eletti i consiglieri Alfredo Di Rito (lido Stella del Sud di Casalbordino), Michele Sallese (lido La Bussola di Vasto), Gianfranco Del Villano (lido La Luccioletta di Vasto), Enzo Racciatti (lido Racciatti 2 di Casalbordino), Fioralba Castellano (Mastro Sino di Ortona), Lorenzo Bocchini (lido Baia blu di Torino di Sangro), Daniele Trusgnach (lido El Pareso di Francavilla al Mare) e Benny Mazza (lido La Bussola di Francavilla al Mare).

"Tra gli obiettivi che il Sib di Confcommercio Chieti dovrà centrare - ha affermato Marisa Tiberio - ci sono il monitoraggio continuo dello stato di salute del mare. I balneatori aiuteranno gli organi preposti a vigilare su ogni eventuale rischio di inquinamento del mare per scongiurare, nel pieno rispetto della legge, i divieti di balneazione. Inoltre bisognerà mettere in campo una lotta ancora più serrata e forte contro l’abusivismo commerciale per impedire la vendita di prodotti falsi sulla spiaggia".

Tra le priorità del sindacato "ci sono anche lo sviluppo del turismo nuziale, dal momento che molti turisti stranieri chiedono di potersi sposare sulle spiagge della provincia, e la pianificazione di interventi volti a salvare le spiagge dalla famigerata legge Bolkestein, ovvero una sorta di pseudo liberalizzazione delle concessioni demaniali che rischia di buttare fuori dal mercato centinaia di famiglie di piccolissimi imprenditori, gestori di stabilimenti balneari, a vantaggio delle ricchissime multinazionali". Un’attenzione particolare verrà data ai gestori dei trabocchi. "Con loro bisognerà instaurare virtuose collaborazioni per ampliare l’offerta turistica del territorio e rendere sempre più appetibili le nostre bellezze paesaggistiche".