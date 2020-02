E’ una Vastese che regala spettacolo quella che all’Aragona batte il Capistrello 6-1 e si apposta ad un solo punto dal Paterno capolista. Per la squadra del presidente Bolami una domenica perfetta, con una gara accompagnata dal numeroso pubblico presente sugli spalti dell’Aragona.

La cronaca. La Vastese ci mette appena 5 minuti per trovare la prima rete di giornata. Un ispirato Faccini tira in porta trovando la respinta del portiere avversario su cui Tarquini si lancia in acrobazia per regalare la prima gioia al pubblico dell’Aragona. Il numero 9 biancorosso si ripete al 17’: l’azione parte ancora dai piedi di Faccini, che lascia partire un cross morbido dalla sinistra verso il centro dell’area. Tarquini, spalle alla porta, è lesto a colpire di tacco mandando alle spalle di Di Girolamo. Il Capistrello prova a reagire ma si trova di fronte una retroguardia ben guidata da capitan Giuliano e così è ancora la Vastese a rendersi pericolosa ed andare a segno con Marfisi che, dopo un’azione personale, calcia a fil di palo beffando Di Girolamo per il 3-0 della Vastese. Il Capistrello prova a sfruttare le palle inattive per rientrare in partita ma la punizione calciata da Morelli finisce alta. Al 36’ ci prova Faccini, ma dopo uno slalom tra gli avversari calcia centralmente. Al 42’ gli ospiti rimangono in 10: De Meis entra in maniera scomposta su D’Alessandro e l’arbitro Menicucci estrae il secondo giallo che lo manda anzitempo negli spogliatoi. E, un minuto dopo la squadra di mister Colavitto cala il poker con Natalini. La Vastese può rientrare negli spogliatoi tra gli applausi.

Si rientra in campo e la Vastese sembra non volersi accontentare. La prima sortita porta la firma di Guerrero, che si vede respingere in angolo un bel tiro. Al 19’ la squadra di casa trova un altro gol, con una caparbia azione sulla destra di De Fabritiis che serve un pallone in area che Faccini deve solo spingere in rete. Passano pochi minuti e Tarquini, su azione di ripartenza, infila in rete il gol del 6-1. C’è spazio anche per la rete degli ospiti che, al 25’, approfittano di un calo di tensione nella retroguardia biancorossa per segnare con Lepre. Da qui alla fine poche altre emozioni con la Vastese che prova a mandare in gol i suoi giovani e alla fine corre sotto la curva d’Avalos per raccogliere il meritato tributo.

Vastese – Capistrello 6-1

Reti: 5’ e 17’ Tarquini, 27’ Marfisi, 43’ Natalini, 19’st Facini, 23’ st Tarquini, 25’st Lepre (C)

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano (30'st Giancristofaro), Natalini, Balzano (13'st Polisena), D’Alessandro, Tarquini, Faccini, Marfisi (17'st Della Penna). Panchina: Morettini, D’Ascanio, Lavorgna, Iaboni. Allenatore: Colavitto

Capistrello: Di Girolamo, Venditti, Di Mattia (23'st Fagiani), Morelli, De Meis, Di Fabio, Franchi (23' st Di Gaetano), Mauti, Lepre, De Meis, Stati (11'st Venditti). Panchina: Salustri, Dema, Salatiello, Fantauzzi. Allenatore: Torti

Arbitro: Stefania Menicucci [Lanciano] (Carullo di Lanciano e Papa di Chieti)

Ammoniti: Lepre, Morelli, Di Fabio (Capistrello); Balzano (Vastese)

Espulso: 42’ De Meis (Capistrello)

Tutti risultati della sesta giornata

Alba Adriatica-Martinsicuro 0-1

Francavilla-Torrese 0-0

Miglianico-Montorio 1-0

Morro d’Oro-Cupello 3-1

Paterno-Acqua e Sapone 3-0

RC Angolana-Val di Sangro 2-0

San Salvo-Pineto 2-2

Sambuceto-Celano 1-1

Vastese-Capistrello 6-1

La classifica

Paterno 14

Vastese 13

Miglianico 12

San Salvo 11

Morro d'Oro 11

Capistrello 10

Martinsicuro 10

Alba Adriatica 9

Pineto 8

Sambuceto 8

RC Angolana 7*

Torrese 6

Celano 6

Cupello 5

Montorio 5

Francavilla 4*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno