Una domenica positiva per le squadre del territorio impegnate questo pomeriggio nella quinta giornata del Campionato di Promozione. Il Casalbordino di mister Farina è riuscito ad imporsi per 2-0 con il Pinetanova davanti al proprio pubblico. Le reti realizzate portano la firma di Sputore, in gol al venticinquesimo, e Marchioli, quest’ultimo autore del decisivo 2-0 intorno al settantatreesimo. Una vittoria, quella ottenuta dai casalesi, che porta i giallorossi a quota sette punti, in attesa di ricevere i tre punti della vittoria a tavolino della scorsa settimana in casa del River Casale.

Vince anche il Vasto Marina in casa per 1-0 contro il Castiglione Val Fino grazie alla rete realizzata da Marino intorno al sessantacinquesimo. I vastesi salgono a quota otto punti portandosi nella zona alta della classifica, a due punti dalle seconde Sulmona, Delfino Flacco Porto e Castello 2000. Il prossimo finesettimana i casalesi saranno impegnati sul campo del Castello 2000, mentre il Vasto Marina sarà di scena fuori casa contro il Delfino Flacco Porto.

Tutti i risultati della quinta giornata

Villa 2015-Silvi 1-2

Virtus Ortona- River Casale 1-3

Bucchianico-Castello 2-3

Casalbordino-Pinetanova 2-0

Delfino Flacco Porto-Penne 4-2

Palombaro-Cepagatti 1-1

Passo Cordone-Fara San Martino 1-1

Pro Sulmona-Fossacesia 3-1

Vasto Marina-Castiglione Val Fino 1-0

La classifica

River Casale 15

Castello 2000 10

Il Delfino Flacco Porto 10

Pro Sulmona 10

Passo Cordone 9

Penne 8

Silvi 8

Vasto Marina 8

Casalbordino 7

Fara San Martino 6

Fossacesia 6

Cepagatti 5

Palombaro 4

Pinetanova 4

Villa 2015 4

Virtus Ortona 3

Castiglione Val Fino 2

Bucchianico 1