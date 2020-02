Tanto lavoro e tanta passione, tra Londra e Vasto facendo un po’ il giro per il mondo. E alla fine arriva anche un riconoscimento di livello internazionale come “Engineer of the Year 2015”. Davide Lombardi, fonico vastese che ormai da anni ha stabilito la sua base lavorativa a Londra, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di livello internazionale nel premio istituto da Pro Sound News Europa, la rivista europea leader nel settore audio. Una giuria internazionale composta da 50 leader di mercato lo ha scelto tra i 4 professionisti inseriti in nomination nella categoria Live/Touring Sound.

Nel corso della cerimonia che si è svolta presso il Ministry of Sound di Londra, Davide Lombardi ha ricevuto il premio che gli è stato assegnato per il suo lavoro come live FOH Sound Engineer 2015 (fonico di sala)per i concerti di Kate Bush, tornata ad esibirsi dal vivo dopo 35 anni di assenza con il tour Before the Dawn. Una sorta di evento dell’anno, in particolare modo per il mondo anglosassone. “Lo show - spiega Davide Lombardi - non è stato un semplice concerto ma un vero e proprio capolavoro artistico, progettato e curato in ogni dettaglio da Kate Bush, dalla scenografia ai costumi che proprio in questo momento sono in esibizione al Victoria&Albert Museum di Londra”.

I concerti, una serie di 22 date all’Hammersmith Apollo di Londra, tra agosto e ottobre del 2014, hanno rappresentato per Lombardi “una grande occasione professionale. Tutti ricorderanno quei concerti”. E ancor di più lui, che ne ha curato il suono alla perfezione trovandosi davanti al “lavoro più difficile della mia carriera. In qualche occasione ho anche pensato di lasciar perdere ma, grazie al supporto di alcuni colleghi inglesi, della mia famiglia e di Manuela (la sua fidanzata, ndr) sono riuscito ad arrivare in fondo. Ma senza il loro fondamentale sostegno oggi non avrei tra le mani nessun premio”.

Dopo tanti anni di sacrifici e lavoro questo riconoscimento lo inserisce di diritto tra i big del settore audio. “Mi sento onorato nell’aver ricevuto questo premio. Alla cerimonia l’emozione è stata tanta, anche perchè questa vittoria mi inserisce in una prestigiosa lista di premiati”. Tanto per fare due nomi, nell’edizione 2015 dei Pro Sound Awards hanno ricevuto il premio la BBC e gli Abbey Roads Studios. In questi giorni sono tanti i complimenti e gli attestati di stima nei suoi confronti che arrivano da tutte le parti del mondo ma in special modo da Vasto, dove ci sono la sua famiglia e i suoi amici. “La prossima volta che tornerò a casa porterò il premio al Vico degli Artisti (locale gestito dalla famiglia Lombardi) e lo metterò vicino al poster autografato che mi ha regalato Kate Bush. Sarà anche l’occasione per condividere questa gioia con gli amici di sempre con un bel brindisi”.