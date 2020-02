"Un'opera inutile con 50 sostegni in aree a rischio idrogeologico realizzata in gran parte senza la necessaria documentazione; fatto gravissimo in un Paese le cui opere pubbliche crollano ogni volta che piove". Così il Forum abruzzese dei movimenti per l'acqua nel presentare il 3/o dossier sull'elettrodotto Villanova-Gissi, definito "gigante coi piedi d'argilla". "Ribadiamo con forza la richiesta di annullare anche in auto-tutela ogni tipo di autorizzazione e parere favorevole finora concessi".

Ansa