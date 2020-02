Esordio in casa nella stagione 2015/2016 per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. I biancorossi, dopo la sconfitta rimediata nel match in casa del Monteroni, tornano davanti al proprio pubblico nella sfida che, domenica sera alle 18, li vedrà affrontare la Goldengas Pallacanestro Senigallia dell'ex Matteo Marinelli, protagonista con la canotta della Vasto Basket nelle positive stagioni in serie B, culminate con la finale playoff sfiorata nell'annata 2013/2014.

Coach Luise in settimana ha analizzato a fondo quanto accaduto nella gara in terra pugliese. Una squadra praticamente nuova ha certamente bisogno di tempo per trovare il miglior assetto in campo e, le difficoltà patite nella fase d'attacco, potranno essere superate con il lavoro in allenamento alla ricerca dei giustu meccanismi di gioco.

La società del presidente Spadaccini, in quella che sarà una stagione lunga e difficile, punta alla conquista della salvezza, possibilmente senza troppi patemi d'animo. Compito non semplice in una serie B che, divenuto terzo campionato nazionale, vedrà tre retrocessioni al termine della stagione. Capitan Ierbs e compagni proveranno già da domenica sera a muoversi da quota 0 in classifica, contando sull'apporto del pubblico atteso in gran numero sugli spalti del palazzetto di via dei Conti Ricci.

La 2ª giornata

Etomilu Giulianova - Dino Biagioni Shoes Montegranaro

Allianz Pazienza San Severo - Casa Euro Bk Taranto

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Goldengas Pallacanestro Senigallia

Virtus Valmontone - Amatori Pescara

Duesse Basket Martina - Quarta Caffè Md Discount Monteroni

Globo Allianz Campli - Sandretto Falconara

Ambrosia Bisceglie - Geofarma Mola

We're Basket Ortona - Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio