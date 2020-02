Nel Campionato di Eccellenza abruzzese ci si prepara ad assistere alla sesta giornata e, guardando ai risultati sin’ora ottenuti dalle diciotto formazioni della regione, è possibile fare un primo bilancio di questo inizio di stagione. In testa alla classifica siede il Paterno ad undici punti; un primato, quello dei marsicani, ottenuto nella quinta giornata grazie alla vittoria con il Martinsicuro, potendo sfruttare il pareggio ad Atessa dell’U.S. San Salvo. A seguire ci sono proprio i biancazzurri a dieci punti insieme alla Vastese (miglior attacco del campionato) e al Capistrello (secondo miglior attacco). Il Pineto, avendo una gara in meno, è fermo a quota sette punti, sino a questo punto la miglior difesa del girone. Siamo ancora in una fase preliminare dove molte formazioni devono trovare ancora la quadratura e l’armonia giusta. Sicuramente i quattro punti in classifica della RC Angolana sorprendono, perché in molti pensavano che la compagine di Città Sant’Angelo potesse incominciare questa stagione subito forte, ed invece l’inizio non è stato dei migliori. Ancora a zero punti l’Acqua e Sapone di mister Naccarella, chiamato quest’anno a fare miracoli per raggiungere l’obiettivo salvezza. La classifica è ancora corta, ma con il passare delle giornate il distacco delle formazioni più quotate potrebbe aumentare. La fase più importante della stagione non è di certo questa, ma accumulare punti ed evitare passi falsi in questo periodo per le squadre in lotta per il titolo potrà risultare comunque prezioso. Domani si scenderà in campo alle ore 15:00 per un altro pomeriggio all’insegna del calcio giocato. Andiamo a vedere che aria si respira nei vari spogliatoi delle squadre del territorio.

Vastese Calcio- Anche se tutti vogliono rimanere con i piedi per terra- come è giusto che sia- in casa Vastese, dopo queste prime cinque giornate, sono arrivati segnali positivi. Le tre vittorie (Montorio, Martinsicuro e Cupello) ottenute sono state un tocca sana per l’ambiente, tornato ad entusiasmarsi per questi colori. La sconfitta con il Pineto nella prima giornata ha dato ancora più forza a questa squadra, consapevole di essere la formazione più attrezzata insieme a poche altre del girone. Capitan Giuliano e compagni non hanno nessuna intenzione di fare calcoli: ogni partita sarà una battaglia, perché a detta di molti la Vastese è la squadra da battere e gli avversari che incontrerà vorranno farle lo sgambetto. Il lavoro di mister Colavitto sin qui è stato positivo. All’inizio forse c’è stato qualche tentennamento nella gestione dei ‘senatori’, ma con il passare del tempo il gruppo è diventato sempre più unito. Per quanto riguarda il gioco, molto ancora bisognerà fare. La sfida con la Torrese ha fatto perdere due punti ai biancorossi che in dieci si sono dovuti arrangiare come hanno potuto. La scorsa settimana a Cupello è arrivata subito una risposta d’orgoglio: un 3-0 firmato dai gol di Tarquini, Balzano e Iaboni, quest’ultimo capocannoniere del campionato (6 gol in 5 partite). Domani all’Aragona arriverà il Capistrello, squadra ‘rognosa’ e assolutamente da non sottovalutare, essendo il secondo miglior attacco (10 gol realizzati). La retrovia vastese dovrà stare attenta a Lepre, il miglior realizzatore della compagine aquilana (5 reti). Se i ragazzi di mister Colavitto scenderanno in campo per dare il cento per cento, la pratica potrà essere archiviata senza problemi.

U.S. San Salvo- Questa per il San Salvo è stata e sarà una settimana importante. Il pareggio ad Atessa contro la Val Di Sangro (0-0) ha lasciato il bicchiere mezzo vuoto e, nonostante le tante occasioni create, la rete non si è gonfiata e l’ambiente ha un po’ rumoreggiato. Questa mattina si è tenuta la presentazione ufficiale della squadra presso l’Euro-Ortofrutticola del Trigno, in viale Canada 70 e domani al Bucci arriverà il Pineto, miglior difesa del campionato e reduce dal triste lutto che l’ha tenuta lontana dai campi. Un test importante per i biancazzurri, nel quale potersi misurare e capire meglio quali sono le vere potenzialità di questa squadra. Tre vittorie, una sconfitta ed un pareggio. Un bottino di dieci punti, un secondo posto in classifica e tanta voglia di dimostrare che in questa stagione l’obiettivo serie D non rimarrà soltanto un miraggio. Le scelte tecniche di mister Rufini ultimamente non sono state condivise dall’ambiente, soprattutto quelle di domenica ad Atessa. Lasciare in panchina Di Ruocco e Antenucci all’inizio per alcuni è stata una vera e propria ‘eresia’. L’allenatore biancazzurro ha spiegato il motivo della sua scelta in maniera chiara e diretta, lasciando poco spazio ad ulteriori polemiche. La squadra è comunque unita e motivata a fare bene a partire da domani. Certo è che contro il Pineto non sarà facile vincere, ma i due punti lasciati per strada la scorsa settimana quasi impongono ai sansalvesi di portare a casa punti. Il trainer del San Salvo farà le sue scelte e gli undici che manderà in campo avranno la responsabilità, tra le proprie mura, di dimostrare alla città e ai tifosi la propria forza. I dubbi rispetto soprattutto alla coppia d’attacco che partirà titolare sono tanti, perché la rosa è ampia. Un finesettimana importante anche se non decisivo, per lo meno per la classifica. Evitare di finire sulla graticola conquistando i tre punti, questo è quello che bisognerà fare perché a San Salvo quest’anno non si scherza per niente: si vuole vincere.

Cupello Calcio- Trovare la giusta armonia e farlo al più presto. Questo quello che mister Di Francesco e la sua squadra spera di ottenere già dal test di domani in trasferta contro il Morro d’Oro. Quattro reti segnate nelle prime cinque sfide sono un po’ pochine, ma con gli ultimi innesti del mercato la situazione potrebbe cambiare. Tutto dipenderà da come risponderà la squadra in attacco, visto che negli altri reparti le cose non sono andate per niente male. Contro la Vastese non è arrivato nessun gol, ma l’avversario era di tutt’altro livello e con tutt’altre ambizioni. Per i rossoblù il primo obiettivo è la salvezza, ma sinceramente i ragazzi di mister Di Francesco, una volta superati i problemi d’infermeria e la carenza offensiva, potranno ottenere maggiori soddisfazioni. Una squadra ‘bella’ che deve iniziare a ballare. La trasferta di domani a Morro d’Oro sarà importante perché in caso di una vittoria le negatività di questo periodo verranno cancellate e i rossoblù potranno trovare maggiore sicurezza nei propri mezzi. Tre punti dividono le due squadre che domani si confronteranno, ed il Morro sino ad ora ha fatto meglio dei cupellesi, collezionando due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Vincere per stare più tranquilli ed incominciare a capire che questo Cupello potrà fare bene perché i presupposti affinchè ciò avvenga ci sono e come.

Tutte le partite della sesta giornata

Alba Adriatica-Martinsicuro

Francavilla-Torrese

Miglianico-Montorio

Morro d’Oro-Cupello

Paterno-Acqua e Sapone

RC Angolana-Val di Sangro

San Salvo-Pineto

Sambuceto-Celano

Vastese-Capistrello

La classifica

Paterno 11

Vastese 10

San Salvo 10

Capistrello 10

Alba Adriatica 9

Miglianico 9

Morro d’Oro 8

Martinsicuro 7

Pineto 7*

Sambuceto 7

Torrese 5

Celano 5

Cupello 5

Montorio 5

RC Angolana 4

Francavilla 3*

Val di Sangro 3

Acqua e Sapone 0

*squadre con una partita in meno