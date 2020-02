Presentazione ufficiale questa mattina dell’Us San Salvo, presso il main sponsor, la Cooperativa Euro-Ortofrutticola. Presenti all'incontro, insieme alla squadra, il presidente Evanio Di Vaira, il mister Danilo Rufini, presidente della Cooperativa Euro-Ortofrutticola, Nicolino Torricella e diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale, tra cui il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e l’assessore comunale allo Sport Angiolino Chiacchia.

Nel suo saluto il sindaco ha ribadito la profonda soddisfazione dell’amministrazione comunale per le società che rappresentano San Salvo nelle varie discipline sportive: "È un momento di grande gioia e di attaccamento della nostra comunità ai colori biancazzurri verso una società che si avvia a celebrare tra due anni il mezzo secolo di vita. Siate onorati di rappresentare i colori di questa Città".

Il primo cittadino ha rimarcato la grande passione del presidente Evanio Di Vaira e di tutti i dirigenti dell’Us San Salvo ed ha ringraziato la società e i calciatori per i risultati raggiunti nella passata stagione con il terzo posto, la disputa dei play off e la finalissima per la Coppa Italia: "Avete dimostrato, indossando questa maglia, di averci messo cuore, passione e temperamento per raggiungere obiettivi importanti per la città e per la vostra vita". Un ringraziamento speciale ha rivolto il sindaco Magnacca a tutti gli sponsor e in particolare alla Cooperativa Euro-Ortofrutticola rappresentata dal presidente Nicolino Torricella, "per un binomio importante nel nome dell’orgoglio di essere sansalvesi, per un’azienda fiore all’occhiello di questo territorio".

Al termine della presentazione il sindaco ha donato un gagliardetto con il simbolo del Comune di San Salvo al presidente dell’Us San Salvo, Evanio Di Vaira, al presidente della Cooperativa Euro-Ortofrutticola, Nicolino Torricella, e all’allenatore dell’Us San Salvo, Danilo Rufini.