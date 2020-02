Blitz delle Fiamme Gialle di Termoli in un’azienda di Montenero di Bisaccia, operante nel settore delle confezioni. Al momento dell’accesso, erano in servizio oltre 50 lavoratori dipendenti in un opificio ampio oltre 300 metri quadri che realizza jeans per noti marchi del campo della moda.

Le procedure di identificazione, controllo e riscontro con le scritture obbligatorie hanno consentito di individuare 20 lavoratori in “nero”, in parte italiani e in parte stranieri regolarmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono ancora in corso approfondimenti per quantificare l’impatto di quanto accertato sulle vicende fiscali e tributarie dell’azienda ispezionata.