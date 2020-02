"Diego Conti, 29 anni, è il nuovo coordinatore di Sinistra Ecologia e Libertà di San Salvo". Lo annincia il coordinamento locale, spiegando: "È stato eletto all'unanimità dal congresso di circolo tenutosi venerdì scorso al quale hanno partecipato gli iscritti di Sel, il coordinatore regionale Tommaso Di Febo e il coordinatore cittadino uscente Emilio Di Cola".

"Sono lusingato per la fiducia che mi è stata data - ha rimarcato il nuovo coordinatore - e sento forte la responsabilità di coinvolgere i cittadini e far conoscere quello che stiamo facendo e faremo sui temi dell'ecologia, dell'ambiente e della lotta alla povertà".

Nell'ambito dell'incontro, nel quale è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Pietro Ingrao, si è discusso della nuova fase che attraversa la sinistra italiana, delle iniziative referendarie portate avanti in Regione contro la petrolizzazione dell'Adriatico e della proposta di istituire in Abruzzo il reddito minimo garantito. Non sono mancati riferimenti ai rapporti con le diverse anime del centrosinistra sansalvese e alle iniziative che vedranno il circolo e i suoi iscritti coinvolti in maniera attiva nelle prossime settimane.