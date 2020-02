Un caso di eutanasia nel Vastese, dove un uomo ha scelto di andare in Svizzera, in una clinica specializzata nella pratica della dolce morte. A rivelarlo è il quotidiano Il Messaggero, in un articolo di Gianni Quagliarella.

"Ha salutato i suoi dicendo che andava a fare un viaggio di piacere ma, in realtà, si trattava di un addio. L'uomo, infatti, stimato padre di famiglia, aveva segretamente scelto la strada del suicidio assistito oltre confine: ha messo infatti fine ai suoi giorni in una clinica autorizzata in Svizzera. E' successo nei giorni scorsi, quando mamma, figli e nuore del 65enne, residente in un comune del Vastese, hanno appreso quasi per caso la verità".

"Nell'abitazione di lui, infatti - prosegue Il Messaggero - costernati, i familiari hanno trovato l'amara risposta a quel telefonino che squillava a vuoto, fino a non suonare più per niente: spulciando tra le carte, tra lettere e documenti, è spuntata la scioccante realtà. Volontariamente l'uomo aveva deciso di farla finita, di uscire di scena nella maniera più indolore possibile", in Svizzera, in uno di "quei centri (ce ne sono almeno sei) dove, per legge, si può decidere di morire e dove, per farlo, volontariamente, bastano 8mila euro e il sì convinto di chi lo richieda. Ma, soprattutto, anche una invalidante patologia. Era dunque affetto da un male incurabile l'abruzzese che ha scelto la dolce morte? Ce n'è traccia nelle cartelle cliniche? Dell'uomo, a casa, in Abruzzo, sono tornate solo le ceneri".