"Da qualche settimana il territorio comunale viene monitorato e controllato con la massima attenzione dai Carabinieri con la presenza con tre pattuglie in servizio durante l’intera giornata".

Lo annuncia il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca che ringrazia l’Arma dei carabinieri per il tramite del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luciano Calabrò e il comandante della Compagnia di Vasto, maggiore Giancarlo Vitiello, "per aver attivato un presidio continuo a dimostrazione di come le richieste della Comunità sansalvese non rimangano inascoltate ma, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'arma, vengano accolte".