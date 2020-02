È stato interrogato nell'ospedale Cardarelli di Campobasso il 48enne romeno (G.U.) unico sospettato per ora dell'omicidio di Ion Sotu [l'articolo], avvenuto il 28 settembre scorso. L'uomo ha accusato un malore mentre si trovava nella sua cella in carcere ed è stato trasferito nel capoluogo molisano dove si è tenuta ieri l'udienza di convalida.

Il 48enne non ha risposto alle domande del giudice Giuseppe Colucci, avvalendosi della facoltà di non rispondere, che ha convalidato l'arresto.

Lunedì prossimo sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Sotu. Il cadavere della vittima è stata ritrovata dai carabinieri con numerose ferite in un casolare al confine con San Salvo in zona "Padula".