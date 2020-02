"In una società sempre più informatizzata, dove l’innovazione è in forte espansione sia nella società sia nella comunicazione, l’amministrazione comunale di Scerni sposa il progetto di una app tutta personale". Ad annunciarlo, il sindaco Giuseppe Pomponio: "Dal mese di settembre il comune di Scerni ha un nuovo strumento per comunicare con i cittadini ed ha come obiettivo quello di premiare l’eccellenza imprenditoriale, la trasparenza amministrativa oltre a essere una valida e indispensabile guida per i cittadini e quanti scelgono Scerni per lavoro, sport, vacanza o semplicemente per apprezzare i suoi piatti tipici in uno dei tanti ristoranti presenti".

Si tratta di Intercity Scerni, un’applicazione per dispositivi mobili sviluppata dall’ingegnere informatico Diego Villamagna insieme ai colleghi Andrea Colonna e Luca Muratore. L’applicazione è stata progettata per funzionare su dispositivi iOS ed Android disponibile gratuitamente su App Store e su Google Play Store.

"Un'applicazione innovativa – sottolinea l’assessore Daniele Carlucci – che permetterà di vivere Scerni appieno. Con questo strumento da un lato avvicineremo ancora di più i cittadini all’amministrazione comunale, e dall’altro daremo ai turisti e visitatori la possibilità di fruire il territorio in modo più semplice e informato, potendo muoversi fra i servizi e i luoghi di interesse del nostro comune. Una delle novità più importanti per i cittadini è invece quella di poter segnalare tramite Intercity Scerni ciò che non va nel territorio comunale oltre ad essere sempre tempestivamente informati di tutte le iniziative e attività amministrative. Inoltre tutte le attività presenti sul territorio possono utilizzare la stessa app per informare a loro volta i propri clienti o utenti. Si tratta pertanto di una di quelle innovazioni di cui una pubblica amministrazione oggi non può fare a meno e dobbiamo tutti fare uno sforzo per modificare il nostro modo di lavorare, stimolati da una sempre più puntuale interazione con cittadini e gli operatori che vi operano. Naturalmente – conclude Carlucci - per l’amministrazione comunale Intercity Scerni rappresenterà anche una sfida, quella di saper rispondere con tempestività alle esigenze dei cittadini".