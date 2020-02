Su ordinanza del gip di Lanciano Massimo Canosa, i carabinieri hanno arrestato un uomo di Vasto, di 38 anni, accusato di violenza sessuale su una minore di 12 anni.

Per salvaguardare la privacy della vittima minorenne, non sono state rese note le generalità dei protagonisti della vicenda.

Gli episodi contestati risalirebbero al mese di agosto. Secondo l'accusa l'uomo, già condannato in primo grado a due anni di reclusione per analogo reato, aveva conosciuto i familiari della piccola in una chat iscrivendosi con un nome falso; dopo averne conquistato la fiducia, aveva poi iniziato a frequentarne l'abitazione.

(Ansa)