Giallo sulle strade del Medio Vastese. Ieri sera dopo le 20, un giovane di San Salvo se l'è vista brutta mentre raggiungeva il centro abitato di Fresagrandinaria. In viaggio sulla strada comunale che collega la Statale Trignina al paese, si è imbattuto in una persona in difficoltà in mezzo alla carreggiata (pare fosse disteso a terra) che chiedeva aiuto. L'automobilista si è così fermato per prestare soccorso, ma l'uomo che sembrava avesse bisogno di una mano avrebbe estratto un coltello minacciandolo. Nello stesso tempo, un complice sarebbe uscito da un nascondiglio aggredendolo.

Una volta neutralizzato il giovane, i due sono saliti a bordo del veicolo - una Subaru - facendo perdere le proprie tracce. Al malcapitato non è rimasto altro che raggiungere la locale caserma dei carabinieri per la denuncia; le forze dell'ordine hanno poi chiamato il 118.

Sul caso lavorano i militari coordinati dal maggiore Giancarlo Vitiello. La situazione è delicata e sulla storia aleggia il "condizionale". Sarebbero infatti diverse le zone d'ombra e le incongruenze nel racconto fornito agli inquirenti.

Debito da saldare o vittima casuale di balordi in giro per il Vastese? Ogni pista resta aperta, nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi.