"L’amministrazione comunale ha presentato l’elenco delle strade che rientrano nel progetto di lavori e manutenzioni. Si parte dalle vie principali della città: non necessitano tutte di interventi urgenti ma, a pochi mesi dalle elezioni, significano massima visibilità ed ampio consenso elettorale. Vasto, però, non è solo via Ciccarone, corso Mazzini e le vie degli amici degli amici". E' la frecciata rivolta dal Movimento 5 Stelle all'amministrazione comunale di Vasto.

"Il M5S Vasto - si legge in un comunicato - vuole individuare, fuori dalle logiche di privilegio ed insieme ai cittadini, quali sono le strade che versano effettivamente in pessime condizioni e richiedono interventi immediati e prioritari. Un esempio per tutti: via Lota, ormai ridotta ad una mulattiera, neanche presa in considerazione nell’attuale progetto.

Invitiamo tutti i cittadini residenti nei diversi quartieri della città a segnalarci le strade per cui si rendono necessari interventi urgenti. Abbiamo predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica al quale preghiamo di inviare indicazioni e fotografie: pianoasfalti@movimento5stellevasto.it

Ascoltiamo e raccogliamo informazioni anche presso l’Infopoint, in via delle Gardenie n. 24 (da lunedì a venerdì, ore 19.00-20.00) e il sabato pomeriggio al gazebo in piazza.

Presenteremo all’amministrazione comunale l’elenco delle strade che tutti noi cittadini riconosciamo come davvero bisognose di interventi, proponendo la modifica dell’elenco ufficiale del Piano asfalti.

Ringraziamo tutti i vastesi che intendono collaborare a questo progetto per costringere l’amministrazione comunale ad operare nel rispetto delle reali esigenze della comunità cittadina e garantendo una migliore gestione del denaro pubblico".