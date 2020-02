Da alcuni giorni, Zonalocale.it vi offre un servizio in più. Come potete vedere, in homepage, appena al di sotto della testata, abbiamo inserito una barra che vi consente di consultare le tre edizioni diverse del portale, corrispondenti alle realtà territoriali di cui ci occupiamo più da vicino, potenziando le sezioni dedicate a San Salvo e all'entroterra, senza tralasciare le più importanti notizie regionali.

Cliccando sui pulsanti Vasto, San Salvo e Vastese, potrete accedere alla homepage delle singole edizioni, che vi consentiranno di visualizzare - di volta in volta o stabilmente, se lo riterrete opportuno - le notizie riguardanti la città o l'area geografica che vi interessa maggiormente. Ma potrete anche continuare a navigare sull'edizione generale, nella quale, come sempre, troverete tutte le news del territorio.

Vi ricordiamo che, per qualsiasi suggerimento o segnalazione tecnica, potete scriverci a web@zonalocale.it.