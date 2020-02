Sabato 3 ottobre il Comune di San Salvo chiama a raccolta tutta la città per celebrare insieme, per la dodicesima volta, la Marcia della Pace.

Il raduno è previsto per le ore 15.30 in piazza della Pace da dove partirà il corteo per raggiungere piazza San Vitale percorrendo via dello Sport, via Istonia, via Roma e Corso Umberto I.

Alla manifestazione parteciperanno le Istituzioni locali, le forze dell’ordine, le associazioni e le scuole del territorio.

In piazza San Vitale ci sarà il messaggio di saluto del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca a seguire le esibizioni dell’Orchestra della scuola media "Salvo D’Acquisto" e dell’Orchestra "Musica in… Crescendo".