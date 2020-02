Un grosso tir verso le 22 di questa sera ha perso aderenza sulla Statale 16 prendendo in pieno la rotonda a sud di San Salvo Marina; il mezzo pesante, di una ditta di trasporti di San Salvo - viaggiava in direzione nord.

Per i residenti della marina il copione si è ripetuto: il rumore dell'urto e la chiamata dei soccorsi. La rotatoria al confine con Montenero di Bisaccia da tempo suscita le perplessità dei cittadini: non è segnalata a dovere e la notte l'illuminazione è carente (un intero lato della Statale in territorio di San Salvo subito dopo la rotonda è al buio).

Il tir questa sera ha sradicato l'unica palma rimasta (l'altra era stata abbattuta da un'auto in un altro incidente) arrestando la propria corsa all'interno dello spazio verde. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Salvo che stanno regolando il traffico. Non ci sono disagi alla circolazione perché tutto il mezzo è rimasto all'interno della rotatoria. Il tir è stato poi spostato da un mezzo della stessa società di trasporti. Fortunatamente, in quel momento non transitava nessun altro mezzo.