Il prossimo 3 ottobre, a partire dalle ore 14,30, l’Istituto Tecnico Agrario di Scerni accoglierà presso le sue strutture l’Associazione Italiana Sommelier di Vasto-Val di Sangro.

L’evento si aprirà con i saluti del dirigente scolastico, Livio Tosone, e proseguirà con una visita alle strutture esterne, in particolare ai vigneti del Cotir, accompagnati dal dottor Giovanni Fecondo, ed ai laboratori, alla cantina didattica ed ai vigneti sperimentali dell’azienda annessa, accompagnati dal professor Paolo Matassa.

Successivamente la delegazione dell’AIS sarà ricevuta in Aula magna per una presentazione della storia e dell’attuale realtà della scuola, a cura del professor Nicola Pellegrini, docente storico del "Ridolfi", che sottolineerà il ruolo dell’istituzione scolastica nella diffusione delle conoscenze viticole ed enologiche ed il suo contributo alla formazione di tecnici impegnati in varie realtà produttive locali e non.

Seguirà un percorso enogastronomico alla scoperta dei ricchi sapori del territorio e che vedrà la degustazione dei vini dell’annata in corso, prodotti presso il "Ridolfi" e presentati dall’enologo professor Carmine De Iure, e la visita al vicino caseificio "La perla d’Abruzzo" per l’assaggio di ricotte, mozzarelle, fiordilatte, formaggi, primo sale e stagionati di mucca..

"L’incontro del 3 ottobre – dichiara il dirigente scolastico Livio Tosone – segna l’inizio di una interessante collaborazione tra l’Istituto Agrario e l’AIS, tra le cui finalità vi sono non solo la valorizzazione della cultura del vino e delle produzioni del Ridolfi ma anche l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola attraverso seminari di specializzazione sulla viticoltura e l’enologia, corsi di qualificazione professionale per sommelier ed approfondimenti sul vino inerenti i metodi di produzione, le caratteristiche organolettiche, gli abbinamenti col cibo e gli effetti sulla salute ed altre attività".