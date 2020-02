Il nuovo campo sintetico di via Stingi ha aperto questa mattina i battenti. Gli ultimi ritocchi sono terminati la settimana scorsa e oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza della autorità civili e religiose della città, dei rappresentanti delle numerose associazioni sportive di San Salvo e dei bambini delle scuole.

L'impianto è affidato (così come il "Davide Bucci") per 10 anni allo Sporting San Salvo di Nicolino Cilli (militante in Prima categoria).

Un investimento - previsto dalla convenzione con il Comune - che si aggira intorno ai 400mila euro per il solo manto erboso, la cui superficie è maggiore di quella di Cupello (i lavori sono stati eseguiti dalla Italgreen).

Dopo il taglio del nastro a centrocampo, il primo cittadino Tiziana Magnacca ha preso la parola rivendicando le scelte dell'amministrazione: "Ora è un impianto rinnovato, moderno e tecnologico. Per noi lo sport è prioritario perché insegna il sacrificio, l'impegno e il rispetto per l'avversario. Questo manto erboso è la prova di una sfida vinta, per la quale in molti ci hanno attaccato all'inizio (riferendosi alla scelta di concedere ai privati gli impianti sportivi, nda). Questo risultato è stato possibile perché il privato ci è creduto; la collaborazione con i privati è possibile perché San Salvo è una società civile. Il campo sarà un servizio per tutto il territorio".

Ha preso poi la parola un emozionatissimo Nicolino Cilli: "È un sogno che si avvera. Ringrazio fortemente il Comune, l'Italgreen e l'ing. Masciulli".

Quello inaugurato oggi è il secondo campo sintetico nel Vastese, dopo Cupello; a Guilmi presto vedrà la luce il terzo.

Oggi alle 18 il terreno di gioco sarà "testato" nell'amichevole tra le due squadre sansalvesi, lo Sporting e l'US. Domenica, invece, è in programma la sfida di campionato Sporting - Trigno Celenza.