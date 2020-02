Con il concerto dei Tiromancino e i fuochi pirotecnici, che hanno seguito il concerto della Banda di Lecce, nel cortile di palazzo d'Avalos, si sono chiuse le feste patronali 2015 in onore di San Michele Arcangelo. In una piazza del Popolo gremita da migliaia di spettatori la band guidata da Federico Zampaglione è salita sul palco diversi minuti prima rispetto all'orario inizialmente indicato in programma (le 23).

La processione con la statua di San Michele Arcangelo [GUARDA]

Per i Tiromancino quella di Vasto è stata l'ultima tappa di un lungo tour estivo, in cui hanno proposto i successi della loro carriera iniziata nel 1989 arrivando a quelli dell'ultimo album. Il pubblico ha accompagnato con entusiasmo e partecipazione l'esibizione di Zampaglione & co. fino ad arrivare agli immancabili bis.

Poi, per concludere la serata, i fuochi pirotecnici nella zona del Parco Muro delle Lame - via Trave, mentre i fan dei Tiromancino andavano a caccia di foto e autografi.

Nel video le immagini del concerto e l'intervista a Federico Zampaglione.