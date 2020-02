"Registro con sommo piacere i primi dati positivi che vengono forniti sulla lotta all'abusivismo, fenomeno antico che, soprattutto sulla nostra costa, negli ultimi anni ha avuto una notevole espansione". Davide D'Alessandro, consigliere comunale di Vasto ed esponente di Noi con Salvini, commenta positivamente il bilancio della lotta all'abusivismo commerciale presentato ieri nell'incontro organizzato da Confcommecio Chieti [LEGGI].

"Registro con meno piacere - aggiunge D'Alessandro - le dichiarazioni politiche di chi ha sempre accusato l'opposizione, certa opposizione, di fare allarmismo ed oggi si gloria dei primi risultati ottenuti. In realtà, l'opposizione, certa opposizione, ha il merito di aver insistito, per anni, nel denunciare l'abusivismo commerciale, nello spronare l'Amministrazione a fare tutto il possibile per affrontare e ridurre il fenomeno, per difendere i tanti commercianti del territorio.

Qualcosa è stato fatto - sottolinea il consigliere comunale - ma ancora tanto c'è da fare, soprattutto con l'aumento sconsiderato dell'immigrazione clandestina. Ringrazio le forze dell'ordine, soltanto le forze dell'ordine per i primi, importanti risultati raggiunti. Oggi sappiamo con certezza che l'allarmismo non ci appartiene. Abbiamo a cuore le sorti della città e dei tanti commercianti che, negli ultimi anni, sono stati costretti ad abbassare la saracinesca anche per colpa dell'abusivismo, fenomeno sottovalutato da un'Amministrazione della cosa pubblica alquanto distratta e superficiale".