Salvo eclatanti colpi di scena, dovrebbe essere il consigliere comunale Elio Baccalà ad essere eletto vice presidente del Consiglio comunale di Vasto, durante la prossima seduta convocata per lunedì prossimo alle 9 (la prima convocazione è per sabato alle 8). Come primo punto all'ordine del giorno, infatti, ci sarà proprio l'elezione di uno dei due vice presidenti, resasi necessaria dopo l'ingresso in Giunta di Luigi Marcello.

Questi gli altri punti all'ordine del giorno: integrazione Commissioni Consiliari; convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’art. 46 bis comma 2 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, conv. con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222 e D.MSE. 12 novembre 2011, n. 226 ; interrogazioni ed interpellanze; riperimetrazione Aree nella Carta del rischio PAI ; comunicazione in merito al Canile comunale ; mozione sulla situazione del canile comunale ; approvazione nuovo Regolamento per il calcolo dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e l’accesso alle prestazioni agevolate ; modifica Regolamento TARI; integrazione Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi di natura economica per i nuclei familiari e le persone indigenti ; O.d.G. "Richiesta abrogazione norme sul Decreto Sblocca Italia che consentono la petrolizzazione dell’Adriatico"; integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015 ; istituzione del Registro delle Unioni civili; bilancio consolidato ; delibera G.C. n. 276 del 26.08.2015 - Prelievo dal Fondo di riserva – Presa d’atto ; delibera G.C. n. 285 del 02.09.2015 - Prelievo dal Fondo di riserva – Presa d’atto ; delibera G.C. n. 291 del 16.09.2015 - Prelievo dal Fondo di riserva – Presa d’atto ; art. 1, comma 166-168, della legge n. 266/2005. Presa d'atto della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo n. 141/2015/VSGF del 18/06/2015; comunicazione del Sindaco sulla richiesta pervenuta in data 22.09.2015.